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Avustralya 6.9'luk depremle sarısıldı, tsunami alarmı verildi

Avustralya 6.9'luk depremle sarısıldı, tsunami alarmı verildi

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve Avustralya'ya bağlı olan Macquarie Adası açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

Yerel saatle 20.49'da 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından kısa süreli tsunami uyarısı yapılırken, söz konusu uyarı yerel saatle 22.00'da kaldırıldı.

Macquarie Adası, Tazmanya'nın bin 600 kilometre güneydoğusunda, Yeni Zelanda ile Antarktika'nın neredeyse tam ortasında yer alıyor.

 

Etiketler deprem tsunami avustralya
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