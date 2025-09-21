  1. Anasayfa
  Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı!

Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı

Avustralya, İngiltere ve Kanada da Filistin'i tanıdı
Güncelleme:

Kanada Avustralya ve İngiltere, Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi üç ülke daha Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. İlk açıklama Kanada Başbakanı Mark Carney'den geldi. Kanada'nın Filistin Devleti'ni bugünden itibaren tanıdığını belirten Carney, "Kanada, Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail Devleti için barışçıl bir gelecek vaadini inşa etmek için ortaklık teklif ediyor" dedi.

Avustralya da Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, mevcut İsrail hükümetinin Filistin devletini önlemek için metodik bir şekilde çalıştığını kaydetti. Albanese, "Hamas'ın Filistin'de hiçbir rolü olmamalı. Avustralya'nın bugün Kanada ve İngiltere ile Filistin'i tanıması, iki devletli çözüm için uluslararası çabaların bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakan Keir Starmer ise açıklamasında, "Hamas'ın geleceği hükümette ve güvenlikte rolü olamaz. Önümüzdeki haftalarda diğer Hamas üyelerine yönelik yaptırımlar uygulanması için talimat verdim. İki devletli çözüm umudu azalıyor ancak bu umudun sönmesine izin veremezsiniz" diye konuştu.

Böylelikle Filistin'i devlet olarak tanıyan BM üyesi ülke sayısı 150'ye çıktı.

 

DHA

