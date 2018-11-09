Avustralya’da bıçaklı saldırı dehşeti

Avustralya’nın Melbourne şehrinde bir adam arabasını ateşe verdikten sonra 3 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan biri hayatını kaybederken, saldırgan polis tarafından vurularak gözaltına alındı.



Avustralya’nın Melbourne şehrinde Bourke adlı kalabalık bir caddede bir adam arabasını ateşe verdikten sonra 3 kişiyi bıçakladı. Daha sonra polise saldıran saldırgan polis tarafından vuruldu. Viktoria polisi, adamın gözaltına alındığını bildirirken, yaralılardan 1’inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis, şehir merkezini boşaltırken, Melbourne şehrinde Bourke Caddesi’nin Swanson Caddesi’yle kesişme noktasında meydana gelen olayda polis tarafından vurularak yaralanan saldırganın durumunun kritik olduğu ve hastanede olduğu bildirildi. Bıçaklanan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, diğer ikisinin ise hastaneye götürüldüğü belirtildi.







Bomba müdahale birimi yanan aracın güvenlik kontrollerini yapmak üzerine olay yerinde bulunuyor.

Viktoria polisi olayın terörle bağlantılı olup olmadığının henüz belirlenemediğini, ancak olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.





