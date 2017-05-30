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  3. 30 Mayıs 2017 16:44

Avustralya'da uçak düştü: 3 kişi ölü

Avustralya'da düşen bir uçakta 3 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da uçak düştü: 3 kişi ölü
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Avusturalya'nın Güney Avusturalya eyaletindeki Renmark kenti yakınlarında düşen uçakta bulunan biri pilot, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Avustralya Polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Adelaide kentinden yerel saatle 16.00'da (TSİ 9.30) havalanan ve içinde pilot ile iki yolcusu bulunan Cessna tipi uçağın, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Renmark havalimanının 4 kilometre batısındaki Riverland bölgesine düştüğü tespit edilen uçaktaki 3 kişiden kurtulan olmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Riverland devriyesinin uçağın düşmesinden yaklaşık iki buçuk saat sonra enkaza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Adelaide'dan Renmark'a eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta ölenlerin kimlikleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA

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