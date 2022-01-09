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  3. Kabus büyüyor! Günlük vaka sayısı 100 bini aştı

Avustralya'da vaka sayısı 1 milyona dayandı

Avustralya'da vaka sayısı 1 milyona dayandı

Avustralya'da son 24 saatte 100 bin 11 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısı 1 milyona yaklaştı.

Covid-19’un Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da, dün kaydedilen 115 bin 984 vakanın ardından bugün de 100 bin 11 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Yeni vakalarla ülkede virüsün ilk kayıtlara geçtiği 25 Ocak 2020’den bu yana tespit edilen vaka sayısı 977 bin 444'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Covid-19’dan ölenlerin sayısı da 2 bin 367'ye ulaştı.

Resmi verilere göre, halihazırda 596 bin 739 aktif vakanın bulunduğu ülkede, hastanede yatan 4 bin 246 kişiden 291'i yoğun bakımda tedavi görüyor.

YENİ ZELANDA'DA 149 KİŞİ DAHA COVİD-19'A YAKALANDI

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 64'ü yurt dışından gelen 149 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ülkedeki toplam 1087 aktif vakadan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 31 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bugüne kadar 14 bin 673 Kovid-19 vakasının görüldüğü Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 51 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler avustralya koronavirüs
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