Avusturya Başbakanı: Türkiye'de insan hakları vahim durumda
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ''Türkiye'de insan hakları vahim durumda, buna tolerans gösteremeyiz'' dedi.
Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltında bulunduğu Avusturya'nın Başbakanı, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
"Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek vermemiz gerekiyor" gerekiyor diyen Kurz, "Mültecilerin komşu ülkelerde kalmasını, Avrupa'ya gelmelerini önlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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