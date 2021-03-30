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Avusturya korona aşısı için Rusya ile görüşüyor

Avrupa Birliği’nde (AB) yeni tip koranavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ülkeleri farklı alternatiflere yöneltirken, Avusturya’nın Rusya ile aşı görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Avusturya Haber Ajansı (APA) başbakanlığa dayandırdığı haberinde, hükümet için gerçekçi bir alternatif olduğuna işaret edilen Rus aşısının tedariki için bu ülkeyle pazarlık yapıldığı bildirildi.

Haberde, iki ülke arasında imzalanan gizlilik anlaşmasına göre nisan için 300 bin, mayıs için 500 bin ve haziran için 200 bin doz alınması için görüşüldüğü ancak nihai satış anlaşmasının henüz imzalanmadığı aktarıldı. 

GÜVENİLİR VE ETKİLİ AŞI VURGUSU 

Öte yandan, Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, basına yaptığı açıklamada, her türlü olanağın gözden geçirildiğini belirterek "Avusturya’da kullanılacak her aşı güvenilir ve etkili olmak durumundadır." ifadesini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından test sürecinin sürdüğü Sputnik V aşısının ne zaman onay alacağı henüz bilinmiyor. Avusturya, AB onayı olmadan aşıyı satın alması durumunda, Macaristan ve Slovakya’dan sonra birlik içinde Rus aşısı kullanan üçüncü ülke olacak.

Etiketler korona aşı rusya koronavirüs
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