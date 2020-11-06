Avusturya'dan Viyana saldırısı sonrası flaş cami kararı

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Ne olmuştu?
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, gerçekleşen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, Türkiye'nin dahil olduğu bir çok ülke tarafından kınanmıştı.
Saldırıyı gerçekleştirenler Müslüman olması nedeniyle Avrupa'daki 'İslam karşıtlığı' yeniden gündeme getirilerek propaganda başlamıştı.
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