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  3. 06 Kasım 2020 18:20

Avusturya'dan Viyana saldırısı sonrası flaş cami kararı

AFP'nin son dakika haberine göre; Avusturya, Viyana saldırısından sonra 'radikal' camileri kapatacak.

Avusturya'dan Viyana saldırısı sonrası flaş cami kararı
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Ne olmuştu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, gerçekleşen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, Türkiye'nin dahil olduğu bir çok ülke tarafından kınanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirenler Müslüman olması nedeniyle Avrupa'daki 'İslam karşıtlığı' yeniden gündeme getirilerek propaganda başlamıştı.

cami , avusturalya , viyana
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