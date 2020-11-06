Avusturya'dan Viyana saldırısı sonrası flaş cami kararı

Ne olmuştu?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, gerçekleşen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, Türkiye'nin dahil olduğu bir çok ülke tarafından kınanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirenler Müslüman olması nedeniyle Avrupa'daki 'İslam karşıtlığı' yeniden gündeme getirilerek propaganda başlamıştı.