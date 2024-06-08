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Ay'a gidip ''Dünya'nın Doğuşu'' fotoğrafını çeken astronot uçak kazasında öldü

Ay'a gidip ''Dünya'nın Doğuşu'' fotoğrafını çeken astronot uçak kazasında öldü
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Ay'a giden ilk astronotların arasında yer alan William Anders uçak kazasında hayatını kaybetti. Anders Dünyanın Doğuşu adı verilen ve Ay'dan Dünya'nın gözüktüğü fotoğrafı çeken isimdi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Apollo 8 misyonunda yer alan eski astronot William Anders, Seattle şehri yakınlarında uçak kazasında öldü.

ABD basınındaki haberlere göre, Anders'a ait eski model uçak, Seattle kenti yakınlarındaki San Juan Adaları açıklarında suya düştü ve battı.

Ay'a giden ilk astronotların arasında yer alan William Anders uçak kazasında hayatını kaybetti. Anders Dünyanın Doğuşu adı verilen ve Ay'dan Dünya'nın gözüktüğü fotoğrafı çeken isimdi.

Anders'ın oğlu Greg Anders, 90 yaşındaki babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

NASA'nın Apollo 8 misyonu, alçak dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'a ulaşan ilk mürettebatlı uzay uçuşu olmuştu. Mürettebat, Ay'a inmeden yörüngesinde 10 kez dönmüş ve ardından güvenli bir şekilde dünyaya geri gelmişti.

Ay'a giden ilk astronotların arasında yer alan William Anders uçak kazasında hayatını kaybetti. Anders Dünyanın Doğuşu adı verilen ve Ay'dan Dünya'nın gözüktüğü fotoğrafı çeken isimdi.

Dünya'nın Doğuşu'nu çeken astronottu

Anders'ın bu görev sırasında çektiği "Dünya'nın doğuşu" isimli ikonik fotoğrafı, o güne kadar uzaydan dünyanın çekilen ilk fotoğrafı olması sebebiyle büyük ilgi görmüştü.

 

Etiketler William Anders ay'a ilk giden astronot uçak kazası
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