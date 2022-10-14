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Ayasofya'da namaz kıldıran Kabe imamına hapis şoku

Ayasofya'da namaz kıldıran Kabe imamına hapis şoku

Ayasofya'nın müze olduğu dönemde binlerce kişiye avluda namaz kıldıran eski Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar'a 12 yıl hapis cezası verildi.

Eski Kabe imamlarından Şeyh Abdullah Basfar, 2014'te Anadolu Gençlik Derneği'nin organizasyonuyla, o dönem müze olan Ayasofya'nın avlusunda namaz kıldırmıştı. Basfar'ın imamlık yaptığı namaza, binlerce kişi katılmıştı.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sosyal medyada Suudi Arabistan yönetimi tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında bilgilendirmeler yapan "Prisoners of Conscience" isimli Twitter hesabına göre Basfar 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NEDENİ AYASOFYA AVLUSUNDA NAMAZ KILDIRMAK
Basfar'ın hapis cezasına çaptırılma nedeni olarak ise 2014 yılında Ayasofya'nın avlusunda kıldırdığı namaz gösterildi. Suudi makamlarından ise, olayın doğru ya da yalan olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Etiketler ayasofya kabe imamı
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