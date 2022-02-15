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  3. Aylardır sessiz sedasız çalışıyorlar: ABD, Rusya'ya böyle karşılık verecek!

Aylardır sessiz sedasız çalışıyorlar: ABD, Rusya'ya böyle karşılık verecek!

Aylardır sessiz sedasız çalışıyorlar: ABD, Rusya'ya böyle karşılık verecek!

Dünya Rusya-Ukrayna krizini yakından takip ederken ABD de olası senaryolar için karşı atak hamlelerini planlıyor.

ABD'de Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" adlı grubun, son aylarda Rusya'nın siber saldırı yapma ya da Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı bildirildi. Washington Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray’da kurulan "Kaplan Ekibi" aylardır sessiz sedasız çeşitli senaryolara hazırlanıyor.

EKİBİN GÜNDEMİ RUSYA

Rusya'nın Ukrayna'yı kısmi olarak ya da tamamen işgal etme ihtimaline karşı senaryoları ve bu durumda atılacak adımları değerlendiren ekip, aynı zamanda bu ülkenin siber saldırı ihtimaline karşı hazırlıklar yapıyor.

Şu ana kadar saatler süren iki masa başı tatbikat yapan ekip, senaryoları ve verilecek tepkileri canlandırdı.

Yetkililer, bu ekibin tatbikatlarının, kendilerine olacakları ön görme şansı verdiğine işaret etti.

"HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Bizim umudumuz hala bu senaryoların hiçbirini kullanmak zorunda kalmayacağımız diplomatik bir çözüm. Ancak şu anda yapmak zorunda kalırsak her şeye hazırlıklı olmak istiyoruz." İfadelerini kullandı. 

Etiketler rusya abd ukrayna
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