Aynı kadına aşık olan iki arkadaş ''üçlü'' ilişki yaşıyor

İkisi de Brezilya’da yaşayan 40 yaşındaki Dino De Souza ve 30 yaşındaki Saulo Gomes, 27 yaşındaki Belaruslu Olga ile 2019 senesindeki Barselona tatilinde bir barda tanıştı. Aynı anda Olga’dan etkilenen iki yakın arkadaş, genç kadınla randevuya çıkmak istedi.

Bu sorunu arkadaşlıklarına zarar vermeden çözmek isteyen ikili sonunda üçlü bir ilişki yaşamaya başladı.

Hiçbir zaman üçlü bir ilişki yaşamayı planlamadığını söyleyen Dino ve Saulo, Olga’ya aynı anda aşık olunca bu durumun doğal olarak geliştiğini söyledi ve Dino “Saulo ile birlitke Barselona’ya varır varmaz Şampiyonlar Ligi maçı izlemek için bir bara girdik. Olga da bir grup arkadaşı ile birlikte oradaydı. Ona yaklaştık ve bizimle bir içki içmesi için onu davet ettik, o an bu güzel hikaye başladı. Bizim için üçlü bir ilişki yaşamak zor değil. Bir kimyayla ilgili bir şey. Kimya çok güçlüydü. Hislerimizi tarif edebilmeyi çok isterdim, ancak bu duyguyu tanımlayacak kelimeleri bulamıyorum” dedi.

Yaklaşık iki yıldır ilişki yaşayan üçlü tatile veya yemeğe birlikte çıkıyor. Başlangıçta arkadaşlarından ve ailelerinden tepki aldıklarını söyleyen Dino verilen tepkiyi anladıklarını ve yaşadıklarını açıkladıktan sonra ailelerinden ve arkadaşlarından destek almaya başladıklarını söyledi.



Ancak hala diğer insanlardan negatif yorumlar almaya devam eden üçlü, gelen bu yorumları görmezden geliyor.

Yalnızca ilişkilerine odaklandıklarını söyleyen Dino “İnsanlar bizi tanıdıkça ilişkimiz hakkındaki fikirler değişiyor, şaşırıyorlar ve önceden sahip oldukları negatif fikirleri değiştiriyorlar. Bizler olgun ve hayat hakkında kafa yoran insanlarız. Pozitif kalmaya çalışıyoruz ve enerjimizi negatif şeylere harcamıyoruz, ayrıca insanların hakkımızda ne düşündüğünü umursamıyoruz” dedi.

Her ilişkinin inişleri ve çıkışları olsa da Dino, Olga ve Saulo herhangi bir çatışmanın çözümünü oylama yaparak buluyor.

Alınacak önemli kararları kesinleştirmek için aralarında oylama yapıyorlar.

Alışılmadık bu ilişkideki rolleri anlatan Dino “Ben ilişkinin çocuğuyum ve bu ilişkiye neşe getiriyorum. Saulo ise ciddi ve düzenli biridir. Olga ise dikkati dağınık ve düzensiz biridir; ancak ilişkiye koşulsuz ve saf sevgiyi getiriyor” dedi.

Fransa’da yaşayan üçlü gelecekte çocuk sahibi olmayı umuyor. Dino “Olga’dan çocuğumuz olmasını istiyoruz. Dünyayı gezmek ve olabildiğince sade bir yaşam sürmek, işimizi büyütmek istiyoruz” dedi.