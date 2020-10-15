Azerbaycan 6 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
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