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  3. 15 Ekim 2020 17:40

Azerbaycan 6 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan 6 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı!
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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