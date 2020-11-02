Azerbaycan 8 köyü daha işgalden kurtardı!

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ ve çevresindeki kentleri bir bir geri alan Azerbaycan, cephedeki ilerleyişine devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter'dan ele geçirilen son bölgeleri paylaştı.

Aliyev güzel haberi şu ifadelerle verdi: "Muzaffer Azerbaycan ordusu; Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır"

KURTARILAN YER SAYISI 193 OLDU

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı da ele geçirilen yerleşim yeri sayısının 193 olduğunu şu paylaşımla duyurdu: "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu"

4 GRAD İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise cephenin çeşitli yönlerinde 00.30 ve 02.25 saatleri arasında Ermenistan'a ait 4 "Grad" çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği açıkladı.