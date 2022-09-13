Azerbaycan askerinden Ermeni sabotajcıya pansuman

Bir süredir sessizliğe gömülen Ermenistan - Azerbaycan sınırı yeniden hareketlendi. Çatışmalar yeniden başlarken Ermeni sabotajcı komandonun yakalandıktan sonraki anlara dair görüntüler de ortaya çıktı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu açıkladı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj ve özel harekat gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzilerinin arasındaki arazilere ve yollara mayın döşedi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı. Sabotajcılardan biri, Azerbaycan askerleri tarafından canlı olarak ele geçirildi.

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda da hasarlar meydana geldi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna karşılık verdi. Ağır toplar ve Bayraktar TB-2 SİHA sistemleri, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını ve askeri mevzilerini vurdu.

Ermenistan’a ait iki adet S-300 hava savunma sistemi imha edildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 49 Ermeni askerinin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan kaynakları, en az 150 Ermeni askerinin de yaralandığını, Ermenistan’ın toplam kayıplarının 200’ün üzerinde olduğunu açıkladı.

Azerbaycan ordusunun askeri kayıpları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel kaynaklar, 10 askerin şehit olduğunu iddia etti.

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