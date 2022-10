Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Her seferinde barışa biraz daha yaklaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleşen dörtlü zirve sonrası açıklama yaptı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarını sürdürüyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü zirvede bir araya gelen Aliyev sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Dörtlü zirvede dikkat çeken konuların ele alındığını söyleyen Aliyev, “Yavaş yavaş barışa yaklaştığımızı ümit ediyorum. Charles Michel’in bu alandaki çalışmalarını takdir ediyorum. Bildiğiniz gibi Brüksel’de birkaç defa üçlü toplantılar yapıldı ve her seferinde barışa biraz daha yaklaşıyoruz. Dörtlü toplantı Charles Michel ve Emmanuel Macron tarafından düzenlendi. Bu görüşmede de önemli konular ele alındı. Görüşmenin barış anlaşmasına varılması açısından da önemli olacağına inanıyorum. Temaslar halen devam ediyor. Akşam yemeğinden sonra da tekrar buluşmak üzere anlaştık. Herhalde barış süreci artık başlatıldı” dedi.



“Barış anlaşması metninin hazırlanmasıyla her iki ülkenin çalışma gruplarının ilgilenmesini önerdik”

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının barış anlaşması müzakereleri için ilk toplantılarını yaptıklarını vurgulayan Aliyev, “Bizce bu kesintiye uğratılmamalıdır. Bakanlar yakında ikinci kez toplanmalı. Bundan sonra her iki ülkenin çalışma gruplarının bir araya gelerek birkaç gün içinde barış anlaşması metninin hazırlanması üzerinde çalışmalarını önerdik. Başka bir deyişle, niyetimiz bu” ifadelerini kullandı.



"AB, Azerbaycan için çok önemli bir ortak"

Azerbaycan’ın enerji kaynaklarının Avrupa’da daha fazla talep gördüğünü belirten Aliyev, “Gerçekleştirdiğimiz projelerin önemi bugün daha da belirginleşti. Avrupa Birliği, Azerbaycan için çok önemli bir ortak ve yeni bir anlaşma için de çalışmalar devam etmektedir. Anlaşmanın büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı. Ulaştırma alanında işbirliği için yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. Zira Azerbaycan’ın coğrafi durumu, modern ulaşım altyapısı, Doğu-Batı, Kuzey-Güney ulaşım koridorları da Avrupa için çok önemlidir” diye konuştu.

Öte yandan, Avrupa’nın Azerbaycan’ı bu etkinliğe davet etmesini de olumlu karşıladığını ifade eden Aliyev, “Bu yeni bir platform, görüşmeler daha yeni başladı. Bu girişimin geleceği hakkında net bir fikir vermek şu anda imkansız. Ancak, hem Avrupa Birliği’nin hem de ev sahibi Çekya’nın Azerbaycan’ı Avrupa ailesine davet etmesi, ilişkilerimizin çok iyi perspektifleri olduğunu gösteriyor” dedi. İleriki yıllarda Avrupa’ya gaz ihracatını en az iki katına çıkarmayı planladıklarını da dile getiren Aliyev, “Uzun yıllardır enerji projelerimizi hayata geçiriyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, dünyadaki mevcut jeopolitik durum kaynaklarımıza olan talebi keskin bir şekilde artırdı” ifadelerini kullandı.



“Azerbaycan’a karşı Ermeni terörü devam etmektedir ve bu durdurulmalıdır”

Tüm toplantılarda mayın sorununu gündeme getirdiğini söyleyen Aliyev, “Azerbaycan tarafı her zaman Ermenistan’ın bu adımlarının barışa zarar verdiğini söyledi. Bugünkü dörtlü toplantıda, İkinci Karabağ savaşının sona ermesinden sonra Ermeniler tarafından en az bin 400 mayın yerleştirildiğini ve bunun bize karşı başka bir suç ve terör eylemi olduğunu belirttim. Ayrıca savaştan sonra 250’den fazla Azerbaycanlının hayatını kaybettiğini veya ağır şekilde yaralandığını söyledim. Yani Ermeni terörü bize karşı devam ediyor. Bu durmalı ve mayın konusu tek problem değil” diye konuştu.



“Tüm dünya, Karabağ’ın Azerbaycan olduğunu zaten açıkça anladı”

Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin bu güne kadar Azerbaycan topraklarından çıkmadığını ifade eden Aliyev, “Biz bunu talep ediyoruz. Bunların bir kısmının çıktığı doğru ama bizim topraklarımızda hala varlar ve umarım bu da durdurulur. Tüm dünya toplumu, Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu zaten net bir şekilde anlıyor. Bunu her seferinde, işgal sırasında, savaş sırasında, savaştan sonra da söyledik. Bugün dünya toplumu bu gerçeği sadece anlamakla kalmıyor, aynı zamanda telaffuz ediyor. Karabağ’da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşımızdır ve Ermenistan dahil hiçbir ülke ile akıbetlerini ve geleceklerini tartışmayacağız. Bu bizim iç meselemiz. Topraklarımızda yaşayan Ermeniler, Azerbaycan vatandaşlarının sahip olduğu haklara sahip olacak. Her halükarda, Azerbaycan toplumuyla bütünleşmiş hayatlarının, mevcut hayatlarından çok daha iyi olacağından emin olabilirler” dedi.