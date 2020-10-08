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  3. 08 Ekim 2020 17:08

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenilerin tutumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 

"AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları olan uluslararası toplumun statükonun kabul edilemezliği ve değişmesi konusundaki tüm çağrıları havada kalıyor. 

Ermenilerin tutumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır.

Dünya gözlerimizin önünde değişiyor. Bugün, anlaşmazlığın aktif bir aşamada olduğu ve bunu kimin çözme potansiyeline sahip olduğu açıktır. Azerbaycan'ın haysiyet, adalet ve samimiyetiyle saygı duyduğu ülkeler, uzun vadeli barışın teminatı olacaktır" dedi.

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