Azerbaycan elçiliğine saldırı anı kamerada! Kalaşnikofla taradı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın İran'da büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 08.30 sıralarında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellerken yaralandığı bildirildi. Saldırı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detayları ile ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonla görüştü. Saldırıyı en güçlü biçimde kınadı.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın yanındayız" mesajı verdi.

Tahran Polis Komutanlığı: Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandı

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

Saldırı anı kamerada

Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir güvenlik görevlisinin saldırgana müdahale ettiği ve etkisiz hale getirdiği görüldü.