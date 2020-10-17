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  3. 17 Ekim 2020 11:43

Azerbaycan, Ermenistan savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusunun, saldırı girişiminde bulunan Ermenistan savaş uçağını vurduğu açıklandı.

Azerbaycan, Ermenistan savaş uçağını düşürdü
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Azerbaycan ordusu, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusuna misliyle karşılık veriyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü bildirildi.
 

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