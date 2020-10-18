Azerbaycan, Ermenistan savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti. Ermenistan'ın saldırılarının devam ettiğini bildiren Azerbaycan ordusu, Cebrayil ekseninde Ermenistan güçlerine ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin, Cebrail kentinin çevresindeki bölgelere ve Araz nehri boyunca kurtarılmış köylere top ve havanlarla ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ilgili faaliyetini sürdürdüğü aktarıldı.



Bakanlığın bir başka açıklamasında da dün ateşkes yürürlüğe girene kadar, Ermenistan ordusuna ait 2 S-300 uçaksavar sisteminin füze atış istasyonu, 5 T-72 tank, 3 Grad füze sistemi, 2 Smerç roketatar sistemi,1 D-20 obüs, 1 KS-19 uçaksavar topu ve mühimmat taşıyan 6 aracın imha edildiği aktarıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.