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  3. 02 Kasım 2020 10:20

Azerbaycan, Ermenistan savaş uçağını düşürdü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan savaş uçağını düşürdü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü." denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, dün Ermenistan silahlı kuvvetleri birliklerinin Ermenistan ile Azerbaycan sınırının Zangilan bölgesine saldırma hazırlığında olduğunu, Azerbaycan ordusunun saldırı hazırlığını önceden tespit ederek karşı tarafa ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Çıkan sıcak çatışma sonucunda Ermenistan güçlerinin geri çekildiği ve Azerbaycan ordusunun mevzilere havadan saldıran Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının da imha edildiği duyurdu.

DHA

azerbaycan , ermenistan , su-25
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