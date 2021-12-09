Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! 1 asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermeni askerlerinin Kelbecer’de Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açması sonucunda 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Ermenistan askerlerinin yaptığı provokasyon sonucunda Asıf Aliyev isimli bir Azerbaycan askerinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savunma Bakanlığı, saldırıda şehit olan askerin ailesi ile yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan birliklerince karşı tarafın susturulması için misillemede bulunulduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan’a ait olduğunu belirtti.