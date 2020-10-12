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  3. 12 Ekim 2020 11:54

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 İHA'nın gece saatlerinde Tovuz istikametinde, diğer bir İHA'nın ise bugün 10.00 sularında Ağdam istikametinde düşürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz gün de Mingeçevir üzerinde uçuş yapan bir Ermenistan İHA'sının düşürüldüğünü duyurmuştu. Operasyona dair görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

 

 

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