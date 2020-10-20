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  3. 20 Ekim 2020 21:36

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA daha düşürdü
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyü üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Azerbaycan hava savunma güçleri bugün ülkenin 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'yı da düşürmüştü. 

azerbaycan , ermenistan , İHA
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