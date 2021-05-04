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Azerbaycan Ermenistan'a asker iadesi

Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sonrasında Azerbaycan tarafından esir alınan 3 Ermeni asker iade edildi.

Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sonrasında Azerbaycan askerlerince esir alınan 3 Ermeni asker uçakla ülkelerine gönderildi.

Bölgede görevli Rus unsurların komutanı Rustam Muradov'un Erivan'a götürdüğü üç askerin Azerbaycan askerlerine saldırıda bulunmadığının veya suç unsuru taşıyan herhangi bir olaya karışmadıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Etiketler asker iade ermenistan
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