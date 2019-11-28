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  3. 28 Kasım 2019 23:48

Azerbaycan Meclisi feshedildi

Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi, oy çokluğuyla milletvekillerinin Meclis'ten çekilmesine karar verdi. Alınan kararı Cumhurbaşkanı Aliyev onaylarsa erken seçime gidilecek.

Azerbaycan Meclisi feshedildi
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Azerbaycan’ın Yeni Azerbaycan Partisi “Meclis ve Yönetim uyuşmazlığını” sebep göstererek meclisten milletvekillerin istifa ederek hükümetin feshedilmesi gerektiğini açıkladı. 

Yeni Azerbaycan Partisinden konuya ilişkin “Bu karar Milli Meclis’in şu anki unsurları ile Cumhurbaşkanı’nın politikaları arasındaki uyumsuzluk sebebiyle alınmıştır” açıklaması geldi.

Alınan kararı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onaylaması durumunda Azerbaycan'da yeni parlamentonun oluşturulması için erken seçime gidilecek.

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