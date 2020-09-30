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  3. 30 Eylül 2020 14:42

Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini havaya uçurdu! İşte o anlar

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısında Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirildiği bildirildi. Ermeni askerlerinin vurulma anı havadan görüntülendi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

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AA

azerbaycan , ermenistan ordusu
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