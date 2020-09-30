Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini havaya uçurdu! İşte o anlar

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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Ermenistan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 10. Muhrip Tümeni 7. Muhrip Alayının 2. taburuna vurulan ağır darbenin ardından onlara yardıma giden Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile vuruldu." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, Ermeni askerlerin vurulma anının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
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AA
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