Azerbaycan-Rusya arasında Müttefik İşbirliği Bildirgesi imzalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kremlin'deki görüşmesi sona erdi.

4 saatten fazla süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, imzaladıkları belgenin Rusya ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin yeni bir seviyeye çıktığının kanıtı olduğunu belirtti.

Putin, Rusya ile Azerbaycan arasında ulusal para birimleriyle alışveriş de dahil finans alanındaki işbirliğinin pekiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Rus lider, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasındakiler de dahil Kafkasya'daki tüm ihtilafların çözümüne katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Putin, "Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin başlatılması, önemli bir görev olarak görülüyor. Rusya, belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için çok şey yaptı ve yapacak. Sınır ihtilafları da dahil her türlü ihtilafın çözülmesine her türlü katkıyı sunmaya, mevcut zorlu sorunların çözümüne yardımcı olmaya elbette devam edeceğiz" dedi.

Dağlık Karabağ'da yaşamın barışçıl rotaya girdiğini ve 50 binden fazla kişinin evlerine döndüğünü söyleyen Putin, bu gelişmelerin çok önemli olduğunun altını çizdi.

İLİŞKİLER EN ÜST DÜZEYE ÇIKACAK

Aliyev, "Bildirge oldukça geniş ve 40'tan fazla maddeyi içeriyor. Faaliyetlerimizin önemli kısımlarını içeriyor. Bu belge gelecekteki ikili ilişkilerimizde önemli rol oynayacak. Siyasi ilişkilerimiz her zaman olumlu şekilde gelişiyordu bundan sonra da en üst düzeye çıkacak." diye konuştu.

Ülkesiyle Rusya arasındaki ticari ilişkilerin de olumlu şekilde geliştiğini bildiren Aliyev, "Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşın bitmesine önemli rol oynadı. Rusya bugün de Ermenistan ile Azerbaycan arasında normalleşme için olanaklar oluşturma sürecinde de önemli rol üstleniyor. Biz bunu takdir ediyoruz. Ermenistan'ın da bizim gibi, Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin maddelerini uygulayacağını umuyorum." dedi.