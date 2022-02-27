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Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya destek veren binlerce Azeri vatandaşı, Azerbaycan sokaklarında Ukrayna'ya destek eylemi yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4'üncü gününde çatışmalar tüm sertliği ile devam ediyor.

Tüm bu yaşananlarından ardından tüm dünyadan da Ukrayna halkına destek mesajları gelirken, birçok ülkede de destek eylemleri düzenleniyor.

Son olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de savaş karşıtları Ukrayna'ya destek için sokaklara çıktı.

Ukrayna Büyükelçiliği önünde toplananlar, destek sloganları attı.

Etiketler azerbaycan ukrayna rusya destek
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