  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan sandık başında

Azerbaycan sandık başında
Güncelleme:

Azerbaycan'da vatandaşlar, 125 sandalyeli meclise girebilmek için yarışan 990 aday arasından milletvekillerini seçmek üzere 7. kez oy kullanmaya başladı.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için oy kullanıyor. 

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE DE SANDIKLAR KURULDU

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında milletvekili seçimi yapılıyor.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 42 binden fazla seçmen oy kullanacak.

SEÇİM ÖNE ALINMIŞTI

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar almıştı.

Etiketler azerbaycan Azerbaycan da seçim Azerbaycan seçim zamanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tekirdağ büyük yıkım: 3 ayda 50 fabrika küle döndü Tekirdağ büyük yıkım: 3 ayda 50 fabrika küle döndü Vergiye yeni dönem! Enflasyon düzeltmesi devreye girdi: Kimleri kapsıyor? Vergiye yeni dönem! Enflasyon düzeltmesi devreye girdi: Kimleri kapsıyor? Görenleri hayrete düşüren manzara: Su çekildi, 16 yıl sonra eski köy ortaya çıktı Görenleri hayrete düşüren manzara: Su çekildi, 16 yıl sonra eski köy ortaya çıktı Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları başladı Gazze'de çocuk felci aşılama çalışmaları başladı ''Eğleneceğim'' derken sağlığınızdan olmayın: Korku evleri tehlike saçıyor ''Eğleneceğim'' derken sağlığınızdan olmayın: Korku evleri tehlike saçıyor İkinci el otomobil piyasası kan ağlıyor: Fiyatlarda düşüş sürecek mi? İkinci el otomobil piyasası kan ağlıyor: Fiyatlarda düşüş sürecek mi? Okan Buruk'tan transfer ve Icardi açıklaması Okan Buruk'tan transfer ve Icardi açıklaması KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı MEB açıkladı: Yeni müfredata uygun des kitapları hazır MEB açıkladı: Yeni müfredata uygun des kitapları hazır Valilik açıkladı: TSYD'ye 'başörtü' soruşturması Valilik açıkladı: TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
Türk Ordu tarihinde bir ilk: Kadın komutanlar birinci oldu Türk Ordu tarihinde bir ilk: Kadın komutanlar birinci oldu Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı Apart odasındaki cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı Apart odasındaki cansız bedenine 2 gün sonra ulaşıldı Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat: Meteorolojiden o iller için uyarı geldi Hafta sonu tatil planı yapanlar dikkat: Meteorolojiden o iller için uyarı geldi Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 haftada 2 milyon araç denetlendi Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 haftada 2 milyon araç denetlendi ''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek ''Vergi yüzsüzü'' olmamak için son çağrı: Bakanlık vergisini ödemeyenleri tek tek ifşa edecek Adanaspor Teknik Direktörü 39 yaşında hayatını kaybetti Adanaspor Teknik Direktörü 39 yaşında hayatını kaybetti İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak