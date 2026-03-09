  1. Anasayfa
Azerbaycan ve BAE'den İran'a ''Türkiye'' tepkisi

Azerbaycan ve BAE'den İran'a ''Türkiye'' tepkisi
İran'ın Türkiye'ye yönelik füze saldırısına tepki yağdı. Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyı kınadı.

İran'dan fırlatılan ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Mühimmatın parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü. Olayda can kaybı yaşanmadı. 

Azerbaycan saldırıyı kınadı

Saldırı sonrası ilk sert tepki Azerbaycan’dan geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırıyı şiddetle kınayarak şu açıklamayı yaptı: "Kardeş Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz. Bölgesel barışı tehdit eden bu kabul edilemez eylemlere karşı Türkiye’nin toprak bütünlüğünü savunma çabalarını sonuna kadar destekliyoruz."

BAE: "Bu bir egemenlik ihlalidir"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı da sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada, füzelerin Türk hava sahasına girdikten sonra etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, durumun "devlet egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulandı. BAE, bu tür girişimlerin bölgedeki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıyabileceği uyarısında bulundu.

İran sessizliğini koruyor

Geçtiğimiz hafta yaşanan benzer bir olayda füzelerin Türkiye'yi hedef aldığını yalanlayan Tahran yönetimi, Gaziantep üzerinde imha edilen son füze hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ne olmuştu?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle başlayan savaş 10'uncu gününde devam ederken Türk hava sahasına giren bir füzenin daha havada etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen mühimmatın parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşerken, can kaybı yaşanmadı. 

