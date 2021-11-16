Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerginlik!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlikte Rusya'nın araya girmesiyle birlikte gergin anlar yaşanıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gerilimin devam ettiği Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u telefonla aradı.

Bakan Hasanov görüşmede, Ermenistan’ın devlet sınırında yaptığı provokasyonların kararlılıkla önlendiğini söyledi. Şoygu ise Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki askeri operasyonların durdurulması ve durumun istikrara kavuşturulması için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Ermenistan, ateşkese rağmen Laçin ve Kelbecer istikametinde provokatif eylemlerini sürdürüyor. Sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlatan Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırması sonucu şu ana kadar 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Azerbaycan ordusu da Ermenistan’ın saldırılarına, karşı operasyon ile karşılık verdi.



ERMENİSTAN SINIRDAN GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile gerilimin yeniden tırmandığı sınır hattından görüntüler yayınladı. Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan da sınırdaki duruma yönelik Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşme gerçekleştirdi.

Sınırdaki gerginlik sırasında Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından, Azerbaycan mevzilerine gerçekleştirilen saldırıların görüntüleri paylaşıldı. Açıklamada, sınırdaki durumun son derece gergin olduğu, Ermenistan tarafından kayıplar verildiği aktarıldı.

RUSYA VE ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Sınırdaki gergin duruma yönelik Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detayına ilişkin Erivan’dan yapılan açıklamada, "Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan, bölgedeki durumu aktardı" denildi.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise Rusya’dan yardım talep edeceklerini dile getirerek, "1997 tarihli (Moskova ile Erivan arasındaki) anlaşmaya istinaden Ermenistan’ın toprak bütünlüğünün korunması ve mevcut anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi talebiyle Rusya’ya başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Her iki ülkeye de 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak'ta yapılan açıklama ve anlaşmaya bağlı kalma, endişelerini diyalog yoluyla barışçıl şekilde ele alma ve itidal çağrısı yapan Haq, "Daha önce yaşadığımız türden bir tırmanışa geri dönülmesini görmek istemiyoruz." dedi.

RUS VE ERMENİ SAVUNMA BAKANLIKLARINDAN AÇIKLAMA

Son gelişmeye göre; Rus ve Ermeni Savunma Bakanlıkları Ermenistan sınırındaki çatışmaların durduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi. Açıklamada, “Şu anda Karakilise’de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında.” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginliği ele aldı.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, “İki lider, temasları sürdürme konusunda anlaştı.” ifadesi kullanıldı.

HULUSİ AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Azerbaycan- Ermenistan sınırında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Hulusi Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini yineledi.

İRAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili "itidal" çağrısında bulundu.

Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan gerginlik nedeniyle "endişeli olduklarını" belirterek, iki ülkeyi de "anlaşmazlığı daha fazla büyütmemeye" davet etti.

Uluslararası alanda kabul edilen sınırlara saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Hatibzade, ihtilafların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesini istedi.

Hatibzade, yaşanan gerginliği bölgede barışa giden süreç ve sağlanan ilerlemeler için "tehlikeli" olarak nitelendirdi.