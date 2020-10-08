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  3. 08 Ekim 2020 16:46

Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini geri çekti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Yunanistan büyükelçisinin Bakü'ye çağrıldığı bildirildi.

Azerbaycan, Yunanistan büyükelçisini geri çekti
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,  "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı yeni saldırı eyleminin bir parçası olarak, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına Yunanistan da dahil olmak üzere yabancı ülkelerden Ermeni vatandaşların gelişine ilişkin açık kaynaklarda bulunan bilgileri Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunduk. Bu bağlamda, karşı taraftan konuyla ilgili soruşturma yapması ve bilgi vermesi istenmiştir. Rum tarafının istişareler için büyükelçisini geri çağırma kararının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Yunanistan Cumhuriyeti büyükelçisi istişareler için Bakü'ye çağrıldı” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Azerbaycan elçisini geri çektiYunanistan Azerbaycan elçisini geri çekti

 

DHA

yunanistan , azerbaycan , ermenistan
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