Azerbaycan’a meydan okuyan Ermenistan vatandaşı böyle geri vites yaptı!

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sürerken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sokak röportajı veren bir Ermeni vatandaşı, Azerbaycan'a beylik lafları ile meydan okudu.

“Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın” diyen şahıs, birkaç saniye sonra yakınların patlama yaşanmasının ardından arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Ermenistan vatandaşının apar topar kaçtığı görüntüler Twitter'ın da gündemine oturdu.