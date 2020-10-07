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  3. 07 Ekim 2020 13:59

Azerbaycan’a meydan okuyan Ermenistan vatandaşı böyle geri vites yaptı!

Canlı yayında Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaşı, yakınına bomba düşünce arkasına bakmadan kaçmaya başladı. O anlar canlı yayına yansıdı.

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 Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sürerken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sokak röportajı veren bir Ermeni vatandaşı, Azerbaycan'a beylik lafları ile meydan okudu.

“Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın” diyen şahıs, birkaç saniye sonra yakınların patlama yaşanmasının ardından arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Ermenistan vatandaşının apar topar kaçtığı görüntüler Twitter'ın da gündemine oturdu.

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