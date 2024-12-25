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Azerbaycan’da 1 günlük yas ilan edildi

Azerbaycan’da 1 günlük yas ilan edildi
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Azerbaycan'da, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kaybı nedeniyle 26 Aralık gününün ulusal yas ilan edilmesine ilişkin kararname imzaladı.
Aliyev’in talimatıyla birlikte Kazak yetkililerle birlikte kazaya ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Şu ana kadar 32 kişi kurtarıldı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın Grozni kentine gitmek üzere 5’i mürettebat 62’si yolcu olmak üzere 67 kişiyle havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na ait J2-8243 sefer sayılı "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Yolculardan, 37’si Azerbaycan, 6 Kazakistan, 3 Kırgızistan ve 16 Rusya vatandaşıydı. AZAL’dan yapılan açıklamaya göre düşen uçakta 14’ü Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 32 kişi kurtarıldı.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kameradaKazakistan'da yolcu uçağı düştü... Kaza anı kameradaHaber

 

Etiketler azerbaycan milli yas yolcu uçağı kazası AZAL
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