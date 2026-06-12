Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Azerbaycan'ın Kuba kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Azerbaycan’ın Kuba kentinde yerel saatle 14.12’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen sarsıntının ardından herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.

DHA