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  3. 05 Şubat 2021 20:53

Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün paylaştığı verilere göre Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem derinliği 5.2 km ölarak ölçüldü.

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