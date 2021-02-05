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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem derinliği 5.2 km ölarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 5, 2021
AZERBAYCAN https://t.co/tnwaKhyHDn
05.02.2021, 18:36:07 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
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