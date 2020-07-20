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  3. 20 Temmuz 2020 18:35

Azerbaycan’da koronavirüs vaka sayısı 28 bine yaklaştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı'nın yaptığı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 369 koronavirüs vakası tespit edildi.

Azerbaycan’da koronavirüs vaka sayısı 28 bine yaklaştı
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 369 corona virüsü vakası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son 2 günde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 523 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

19 BİN 490 KİŞİ İYİLEŞTİ

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 27 bin 890'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 363'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 19 bin 490 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 634 bin 698 corona virüsü testi yapıldı

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