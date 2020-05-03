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  3. 03 Mayıs 2020 17:56

Azerbaycan'da ölü sayısı 38'e yükseldi

Azerbaycan bakanlar kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede koronavirüs nedeniyle vaka sayısı bin 932’ye, ölü sayısı ise 25'e yükseldi.

Azerbaycan'da ölü sayısı 38'e yükseldi
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 38 kişide daha korona virüs tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 30 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu ve tedavisi devam eden hastalardan 19’unun durumunun ağır olduğu kaydedildi.


ŞU ANA KADAR 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı bin 932’ye yükselirken, korona virüs tespit edilen 25 kişi hayatını kaybetti, bin 441 kişi ise taburcu oldu.

Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 157 binden fazla korona virüs testi yapıldı.

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