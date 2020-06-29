Azerbaycan'da son 24 saatte 544 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan'da son 24 saatte 544 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 16 bin 968’e yükseldi.



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte toplam korona virüs vaka sayısının 544 artarak, 16 bin 968'e ulaştığı aktarıldı. Karargah, son 24 saatte toplam can kaybının 8 kişi artarak 206'ya yükseldiğini duyururken, virüsü yenerek taburcu olanların sayısının ise 343 kişi artarak 9 bin 369'a ulaştığını açıkladı.



Azerbaycan'da bugüne kadar 475 bin 525 kişiye korona virüs testi yapıldı.