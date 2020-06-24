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  3. 24 Haziran 2020 21:26

Azerbaycan'da son 24 saatte 590 yeni vaka!

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da son 24 saatte 590 vaka tespit edilirken, 7 kişide hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da son 24 saatte 590 yeni vaka!
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Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 590 vaka tespit edildi. Bu sayının bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 590 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 265 kişinin de iyileşerek taburcu olduğu belirtildi. Azerbaycan'da son 24 saatte tespit edilen en yüksek vaka sayısı kayda geçerken, toplam vaka sayısı 14 bin 305'e ulaştı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 174'e yükseldi. Toplam 7 bin 768 kişinin virüsü yenerek taburcu olurken, şu ana kadar 441 bin 961 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

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azerbaycan , koronavirüs , korona
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