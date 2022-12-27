Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: Müzakereleri...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile devam eden müzakerelerle ilgili açıklama yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 2022 yılı sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şuşa Beyannamesi'nden ileri gelen tüm alanlarda Türkiye ile ortak çalışmalar yürütüldüğünü ve yeni belgeler hazırlandığını belirten Bayramov, "Bu yıl içinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye 3, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Azerbaycan'a 2 ziyaret gerçekleştirdi. Aynı zamanda uluslararası platformlarda ikili görüşmeler gerçekleştirildi" dedi.

"Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumudur"

Azerbaycan'ın ihtilaf sonrası dönemde barış gündemine uygun olarak geçtiğimiz şubat ayında Ermenistan'a barışa ilişkin 5 temel ilke sunduğunu hatırlatan Bayramov, "Üçüncü tur müzakerelerin 23 Aralık'ta Moskova'da yapılması öngörülse de Ermenistan bu müzakereleri bozdu. Bu yıl Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcıları düzeyinde ulaşım ve iletişim bağlantılarının yeniden tesis edilmesi konusunda müzakereler yapıldı. Sınırların belirlenmesi konusuna yönelik üç görüşme yapıldı. Bütün bunlara rağmen çok az ilerleme kaydedildi. Bunun nedeni Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumudur" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Azerbaycan tarafının Ermenistan aleyhindeki başvurularına yönelik tedbirler alındığını ve alınmaya devam ettiğini söyleyen Bayramov, "Aynı zamanda aralıkta Azerbaycan, Mayıs-Ağustos 2022'de Laçın kenti ile iki komşu köyü boşalttığı sırada yüzlerce konutu yakması ve yıkması nedeniyle Ermenistan'a karşı yeni bir devletler arası şikayette bulundu ve verilen zarar için tazminat ödenmesi talep ediliyor. Bu süreçlerin kendine has özellikleri var. Azerbaycan, 2023 yılı başından itibaren çevreye ve doğaya verilen zarar, aynı zamanda enerji kaynakları ve doğal kaynakların yasa dışı kullanımı nedeniyle Ermenistan aleyhinde yeni başvurularda bulunacak" diye konuştu.