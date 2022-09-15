Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna çok ağır darbe

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile çıkan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

12 Eylül gecesini 13 Eylül sabahına bağlayan gece, Ermenistan ordusunun sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunmuştu. Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmıştı. Ardından Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

400 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada "Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Zod bölgesindeki askeri birliği vurduk. 14 bin 500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT SAYISI DA YÜKSELDİ

Azerbaycan ise dün 50 askerlerinin şehit olduğunu duyurmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi bugün güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 71 askerin ismi yer aldı.

PAŞİNYAN'IN KARABAĞ SÖZLERİ SONRASI ERMENİLER AYAKLANDI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, barış için Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanımaya hazır olduğunu söyledi. "Bunun için bana hain diyecekler ama içinde bulunduğumuz durumda elimizde barış içinde yaşayacağımız bir Ermenistan kalması için yapıyorum" diyen Paşinyan, Ermenistan halkı tarafından ölümle tehdit edildi. Sokağa çıkan binlerce Ermeni Paşinyan'ın idam edilmesini istiyor.

S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri hedef aldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronu kullanılarak Ermenistan'a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.

ABD TARAFINI SEÇTİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapan kongre üyeleri, "Ermenistan hükümetinin ve Ermenistan halkının yanındayız" mesajını verdi.