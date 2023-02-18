Azerbaycan'dan Türkiye'ye 236 milyon TL'lik destek

Azerbaycan, depremzedeler için 236 milyon 667 bin TL'lik maddi yardımda bulundu.

Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük yıkıma yol açan 7.7, 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden oldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 39 bin 972 can kaybının yaşandığı depremin ardından 17 Şubat'a kadar Azerbaycan devleti tarafından Türkiye'ye gönderilen insani yardım miktarını açıkladı. Buna göre depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan'dan 867 sağlık ve kurtarma ekibi, Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalara katıldı. Ayrıca Azerbaycan’dan Türkiye’ye 2 sahra hastanesi, 4 bin 873 çadır, 4 sahra mutfağı, 861 jeneratör, 221 bin 512 erzak, 302 bin 34 sıcak tutan giysi ve 12 bin 505 ısıtıcı cihaz, 693 bin 756 ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. Söz konusu insani yardımlar 15 uçak ve 350 tır ile Türkiye'ye ulaştırıldı. Ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma çalışmalarına katılan araçlara ücretsiz yakıt sağlandı. Ayrıca Türkiye'ye devlet kurumları, özel şirketler ve şahıslar tarafından toplam 21 milyon 367 bin manat (236 milyon 667 bin TL) maddi yardım yapıldı.

İHA