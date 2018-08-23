Azerbaycanlı model bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycan'ın ünlü modellerinden biri Mahbuba Mamadzade, bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini 100 bin euroya satışa çıkardı.



Azeri basınında yer alan habere göre, şu an itibariyle Türkiye'de yaşayan ve birçok dünyaca ünlü moda markasıyla çalışan 23 yaşındaki model, Cinderella Escorts adlı internet sitesine Mariya ismiyle kayıt olup bekaretini satmaya hazır olduğuna dair mesaj yayınladı. Siteye yerleştirdiği ilanda kazandığı parayla ABD'de bir ev satın almayı, annesiyle birlikte dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planladığını kaydeden Mamadzade, ayrıca Azerbaycan'da köpek barınağı açmak istediğini dile getirdi.

Model, "Annem benim için elinden gelen her şeyi yaptı, şimdi ise sıra bende. Benimle gurur duymasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın sosyal medyasına sızmasının ardından büyük olay yaratan bu haberi Sputnik'e doğrulayan model, yakınlarının attığı bu adımdan haberdar olmadığını vurgulayarak şunu söyledi: "Azerbaycan'da kimse bunu bilmiyordu, en yakın arkadaşlarım bile. Şu an bir arkadaşımın evinde kalıyorum, o da bilmiyordu. Bu çok özel bir şey, o yüzden kimseye anlatmak istemedim. Bunu kimin öğrenebildiğini gerçekten anlayamıyorum. Ama yaptığımdan zerre kadar pişman değilim."



Almanya merkezli bir eskort sitesi olan Cinderella Eskorts'un 100 bin euroya satışa çıkarılan bekaret için açık artırma ile ulaşılan rakamın yüzde 20'sini komisyon olarak aldığı, açık artırmayı kazanacak olan kişinin Mamadzade ile Almanya'daki bir otelde bir gece geçireceği belirtildi.