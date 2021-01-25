Babasının kesik başıyla sokakta dolaşırken yakalandı

Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Dmitry Ponomarenko, çıplak bir şekilde elinde bir kafayla sokakta dolaşırken görüldü ve vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıplak adamın tavırlarından kuşkulanan polis ekipleri, cinayetin işlendiğini düşündükleri eve gitti. Ekipler, Dmitry'nin babasının cansız bedenin yanında 32 yaşındaki aile dostları Aleksandr Demchenko'ya ait olduğu belirtilen parçalanmış bir ceset daha buldu.

BİR GÜN ÖNCE İŞİNDEN KOVULMUŞ

Polis merkezine götürülen cani adam, cinayeti neden işledin sorusu üzerine "Öldürmek zorundaydım. Ben ibadet edilmeyen bir tanrıyım" diye cevap verdi. Verilen bir ifadeye göre, Dmitry'nin uyuşturucu etkisi altında olduğu ve uygunsuz davranışlar nedeniyle olaydan bir gün önce işinden kovulduğu belirtildi. Tutuklanan cani adamın, çifte cinayetten suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezası alacağı belirtiliyor.