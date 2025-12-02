Bahçeli ''Tek kelimeyle rezalet'' demişti: Barzani cephesinden olay açıklama

Şırnak'a gelen Mesud Barzani'nin uzun namlulu silah taşıyan korumalarının görüntüsü tartışma yaratmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ''Tek kelimeyle rezalet'' diyerek tepki gösterirken, Barzani cephesinden açıklama geldi.

Geçtiğimiz cumartesi günü Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Mesud Barzani'nin ellerinde uzun namlulu silahlı peşmergeler tarafından korunduğu görüntüler tartışma yaratmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir'' diyerek tepki göstermişti.

BARZANİ'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

IKBY'nin eski Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani'nin ofisinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik bir açıklama metni yayımlandı.

Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş.

Maalesef Devlet Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu'na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla konuşmuş; her türlü örf ve adetten uzak, hiç kimseye hizmet etmeyen açıklamalarda bulunmuştur. Bahçeli’nin bu sözleri sarf ettiği sırada, Başkan Barzani’nin ziyareti için alınan tüm güvenlik detayları ve tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin ilgili kurumları arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır"

Açıklamada, Türk yetkililerin IKBY ziyaretlerine de atıfta bulunularak, "Kaldı ki, Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.