Bakan açıkladı: Rus heyeti yarın geliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İdlib’deki durum vahametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek durumunda kaldı. Rejim bizim askerlerimize de saldırdı, 8 şehidimiz oldu. Kat kat fazla karşılığını verdik. Sadece bizim askeri mevcudiyetimize yönelik değil bu insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Sadece askeri çözümle barış getirebileceğini düşünen rejimin saldırıları arttı.

RUS HEYET YARIN TÜRKİYE'YE GELECEK

Rejimin garantörü olan Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hemfikir oldular. Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA PKK’LI TERÖRİSTLERİN AĞIRLANMASI

PKK’lı teröristlerin isimlerini listede göstermediler. Bizim arkadaşlarımız odaya girerek listede göstermedikleri teröristlerin salonda olduğunu ispat ettiler. Buna ne diyebiliriz ki? Bu kadar yalancılık iki yüzlülük AB’ye olan güveni, varsa tabi böyle bir güven, sarsıyor. Bu parlamenterlerden ne beklersiniz. Yalan ve iki yüzlülükle nereye kadar gidebilirsiniz. Avrupa’yı felakete doğru giden trendleri tersine çevirmezsek Avrupa ülkelerinin halkları da demokrasisi de istikrarı da zarar görecektir.