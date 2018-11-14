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  3. 14 Kasım 2018 10:56

Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haftaya ABD'de temaslarda bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu pazartesi günü Birlemiş Milletler'deki "Medeniyetler İttifakı" toplantısına katılmak için ABD'nin New York kentine gidecek.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu'nun New York'taki toplantıların ardından Washington'a geçmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesi için dışişleri bakanlıkları program üzerinde çalışıyor.

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde, YPG'nin Münbiç'ten çıkarılabilmesi için yol haritasının uygulanmasında gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor.

Ayrıca PKK ile mücadele konusunda, ABD'nin Irak'ta attığı adımların Suriye sahasındakilerle desteklenmesi konusu da ele alınacak.

İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halbank'a açılan soruşturmaların kapatılması, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamanın da ele alınması bekleniyor.

dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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