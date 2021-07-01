Bakan Çavuşoğlu KKTC'de: ''Bu zihniyeti artık yok sayıyoruz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz.'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Tatar ile birlikte heyetler arası görüşmelere katıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır. Aynı zamanda bizim anavatanımızdır, bu bölgenin en büyük en güçlü ülkesidir." ifadesini kullandı.

Tatar sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmelerinin zamanı geldi, geçiyor."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz." açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) bölgesel konferans önerisi halen masadadır. KKTC'nin hakça gelir paylaşımı konusundaki önerileri de masadadır.

(Kıbrıs'a BM Özel Temsilcisi atanması) Özel temsilcinin yapacağı bir görev yoktur, o nedenle biz şu anda bir özel temsilcinin atanması fikrini doğru bulmuyoruz.

Çavuşoğlu, "AB ve BM (Kıbrıs'ta) hakça (kaynak) paylaşımı konusunda gerekli adımı atmalıdır. Aksi takdirde biz gerekli adımı attık ve atacağız." ifadesini kullandı."